За пять месяцев 2018 года россияне взяли на 19% больше займов у МФО

За январь—май 2018 года микрофинансовые организации (МФО) выдали россиянам 11,1 млн займов, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре крупнейшей микрофинансовой компании «Домашние деньги».

Общее количество полученных россиянами средств составляет 110 млрд рублей (+17% к январю—маю 2017 года). При этом сумма займа выросла с 10 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

На рост спроса повлияло сокращение количества банков и их отделений по России, при том что населению требуются средства для текущих нужд, отмечают «Известия».



Наибольшее число займов было выдано в Москве, Московской области, а также Республике Башкортостан.

Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2018 года рынок микрофинансирования вырастет на 20—30%.

Ранее МФО «Домашние деньги» сообщала, что россиянам со средним доходом в 30—40 тыс. рублей не хватает около 5 тыс. рублей, поэтому они вынуждены брать займы.