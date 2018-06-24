Россияне со средним доходом вынуждены брать займы — аналитики

Россиянам со средним доходом в 30-40 тыс. рублей не хватает около 5 тыс. руб. и они вынуждены брать займы.

«В настоящее время потребность населения в микрозаймах находится на высоком уровне, поскольку совершить необходимые и нужные покупки без оформления ссуды не представляется возможным», — приводит выдержку из исследования МФО «Домашние деньги» «РИА Новости».

Ранее стало известно, что россияне задолжали нелегальным кредиторам почти 100 млрд рублей. При этом число нелегальных микрокредиторов в 2017 году достигло отметки в 6,6 тысячи, что в три раза больше количества зарегистрированных ЦБ МФО.