«Волгоград Арене» грозит нападение гадюк из Волги

Волгоградский стадион «Волгоград Арена», принимающий матчи чемпионата мира — 2018, может в ближайшее время столкнуться с необычной проблемой, сообщает «Чемпионат». По информации издания «Блокнот-Камышин», по Волге недалеко от стадиона движется большое количество гадюк, которые выползают на сушу и направляются в направлении арены.

26 июня спасателям пришлось пять раз пресечь попытки гадюк приблизиться к спортивному объекту.

На чемпионате мира — 2018 «Волгоград Арена» принимает четыре матча. Три из них уже состоялись — на групповом этапе мундиаля арена приняла игры Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0) и Саудовская Аравия — Египет (2:1).

Сегодня, 28 июня, стадион примет свой последний матч чемпионата мира — 2018 — между сборными Японии и Польши.