Норвежские ученые спрогнозировали климатическую катастрофу в Баренцевом море

Норвежские ученые прогнозируют климатическую катастрофу в Арктике из-за резких температурных изменений в северной части Баренцева моря. Об этом пишет Natural Climate Change.

Ученые считают, что арктический климат в скором времени может поменяться на более теплый, свойственный Атлантическому региону. По их словам, это может быть вызвано таянием ледников, пресная вода которых попадает в Баренцево море.

Специалисты утверждают, что данный процесс будет необратимым, так как в Арктике уже образовалась горячая точка. Ее существование губительно скажется на существующей экосистеме моря.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, подтвердил потепление вод в Баренцевом море. Он отметил, что повышение температуры в регионе может повлиять на климат в других частях света, передает РТ.



Кокорин также подчеркнул, что к происходящим изменениям нужно относиться со всей серьезностью, однако говорить о климатической катастрофе было бы неверно.

Ранее ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории.