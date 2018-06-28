Норвежские ученые спрогнозировали климатическую катастрофу в Баренцевом море
Норвежские ученые прогнозируют климатическую катастрофу в Арктике из-за резких температурных изменений в северной части Баренцева моря. Об этом пишет Natural Climate Change.
Ученые считают, что арктический климат в скором времени может поменяться на более теплый, свойственный Атлантическому региону. По их словам, это может быть вызвано таянием ледников, пресная вода которых попадает в Баренцево море.
Специалисты утверждают, что данный процесс будет необратимым, так как в Арктике уже образовалась горячая точка. Ее существование губительно скажется на существующей экосистеме моря.
Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, подтвердил потепление вод в Баренцевом море. Он отметил, что повышение температуры в регионе может повлиять на климат в других частях света, передает РТ.
Кокорин также подчеркнул, что к происходящим изменениям нужно относиться со всей серьезностью, однако говорить о климатической катастрофе было бы неверно.
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