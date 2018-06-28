Для борьбы с коррупцией в РФ нужно менять культуру поведения — Кадыров

Для большей эффективности борьбы с коррупцией надо менять культуру поведения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом. А он выйдет через несколько лет и снова станет богатым человеком. Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям. Он воровал — мы его посадим, и что изменится? Человек будет сидеть, государство его будет кормить, создавать условия для него. Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать», — сказал он в интервью «Известиям».

Кадыров также заметил, что не надо ужесточать существующее российское законодательство в плане борьбы с коррупцией.

«Надо поменять культуру. Как бы ты законы ни менял, ничего не изменится. Если человека не воспитать, одного посадишь — завтра другой придет, третий. На этом не выиграешь», — заявил глава Чечни.



Ранее ВЦИОМ сообщил, что больше половины россиян — 55% — верят в успех в борьбе с коррупцией. При этом, почти половина опрошенных назвали аресты чиновников одним из свидетельств реальной борьбы с взяточничеством.