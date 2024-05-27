В Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 700 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Это коснется тех, кто стал контрактником в первые два месяца лета.

При этом общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Это распространяется на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства. Также на выплаты могут претендовать иностранцы, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства России в соответствии с законодательством.



— Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать, — подчеркнул Минниханов.

Контрактников Татарстана экипируют обмундированием. Помимо финансовой помощи, им гарантируется организационное сопровождение, все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей.