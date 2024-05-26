Сергей Миронов предложил расширить функционал «Пушкинской карты»

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что программа «Пушкинская карта» работает не так эффективно, как могла бы. Так, например, в сельской местности средства карты не расходуются, потому что молодым людям просто некуда сходить. В лучшем случае в селах можно посетить библиотеку, клуб или краеведческий музей. А до городских театров и выставок нужно ехать, и дорога зачастую обходится недешево.

Предлагается разрешить тратить средства «Пушкинской карты» на оплату проезда к культурным учреждениям в пределах региона. Также предполагается возможность использовать карту для покупки книг, оплаты экскурсионных поездок и турпоходов.

Напомним, Ирада Аюпова, министр культуры Республики Татарстан, высказалась о необходимости расширить действие «Пушкинской карты», чтобы ее можно было использовать для покупки книг.

Разиль Самигуллин