55% россиян поверили в успех в борьбе с коррупцией — ВЦИОМ

Больше половины россиян — 55% — верят в успех в борьбе с коррупцией. Почти половина опрошенных назвали аресты чиновников одним из свидетельств реальной борьбы с взяточничеством.

Эксперты отмечают, что антикоррупционная политика действительно активизировалась в последние 10 лет, а подвижек в общественном мнении помогли добиться громкие дела против высокопоставленных чиновников, передают «Известия» данные опроса ВЦИОМа.

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что власть начала бороться с коррупцией только в последние несколько лет. При этом он уверен, что сегодня ситуация уже кардинально отличается от 90-х годов.