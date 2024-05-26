Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Международного Букера за роман «Кайрос»

В Лондоне назвали победителя Международной Букеровской премии 2024 года. Им стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек. Она получила награду за роман «Кайрос», в котором рассказана история отношений взрослого мужчины и девушки на фоне падения Берлинской стены в 1989 году. Жюри премии охарактеризовало роман как «интимную и разрушительную историю пути двух влюбленных через руины отношений, происходящих на фоне сейсмического периода европейской истории».

В России роман Дженни Эрпенбек «Кайрос» выйдет в этом году в издательстве «Синдбад».

В прошлом году победителем Международной Букеровской премии стал болгарский писатель Георги Господинов с романом «Времеубежище». Рецензию на его произведение можно прочитать здесь.

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Екатерина Петрова