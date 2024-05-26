В России на 24% выросли продажи противоаллергенных препаратов

Фото: Татьяна Демина

В I квартале 2024 года российские аптеки продали 23,1 млн упаковок противоаллергенных лекарств на сумму 5,17 млрд рублей, что на 24% больше в денежном выражении и на 10% больше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эти данные приводит газета «Ведомости» с отсылкой к отчету Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Средняя цена одной упаковки выросла на 9% и составила 237 рублей, что соответствует уровню официальной инфляции. Наибольший рост продаж в упаковках (на 18%) зафиксирован у препаратов с действующим веществом диметинден, которое оказывает антиаллергическое и противозудное действие. В России зарегистрировано 47 лекарственных средств с этим веществом. Количество проданных упаковок препаратов с фексофенадином, назначаемых обычно при аллергическом рините, увеличилось на 15%. В России зарегистрировано семь препаратов с этим веществом.

Аптечные сети подтверждают положительную динамику продаж. В сети «36,6» продажи препаратов от аллергии в январе — марте 2024 года выросли на 17% — до 828 185 упаковок. В сети «Аптека 25» показатель в натуральном выражении увеличился более чем на 15%. В «Аптека фарме» количество проданных упаковок в I квартале 2024 года составило 18 386 штук, что на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было продано 10 706 штук.



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Екатерина Петрова