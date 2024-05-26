В России ожидается рост ставок аренды жилья

Фото: Максим Платонов

В мае на рынке долгосрочной аренды квартир в России наметился рост цен после периода стагнации. По данным аналитиков компании «Этажи» , средние ставки аренды однокомнатных квартир в целом по стране увеличились на 0,9% за месяц и достигли 27,5 тыс. рублей. Лидерами по росту цен стали Волгоград (+5,9%), Уфа (+5,8%) и Санкт-Петербург (+3,3%). В Москве однокомнатные квартиры подорожали всего на 0,2%, до 55,8 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Коммерсантъ».



Эксперты прогнозируют, что этот тренд может привести к вымыванию объема предложения и росту средних цен на 15—20%. Несмотря на майское сезонное затишье, аналитики отмечают переход рынка в фазу роста. Они связывают это с сокращением предложения на 38% год к году при сохраняющемся спросе.

Глава департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова допускает снижение спроса максимум на 5—7% в июне, но затем ожидает его восстановления. По оценкам экспертов, к концу года возможен дальнейший рост ставок еще на 10—15%. При этом уже в июле-августе цены могут вырасти на 10—15% из-за сезонного подъема активности.

Напомним, в конце апреля Казань вошла в рейтинг городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья. Стоимость аренды в столице республики выросла на 23%, достигнув отметки в 5 470 рублей за сутки.

Разиль Самигуллин