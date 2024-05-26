Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную пенсию в июне

Фото: Динар Фатыхов

В июне пенсионеры, отметившие в мае 80-летний юбилей, получат повышенную пенсию. Размер доплаты составляет 100% фиксированной части пенсии, в 2024 году — 8 134 рубля 88 копеек, то есть выплата увеличится до 16 269 рублей. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Прибавка назначается с даты рождения, но выплачивается только со следующего месяца. Никаких заявлений подавать не нужно — пенсии будут увеличены автоматически.

Также отмечается, что повышение пенсии распространяется только на получателей страховой пенсии по старости. Надбавка не применяется к получателям страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Кроме того, для инвалидов первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии.

Напомним, более трети казанцев планируют заранее подготовиться к выходу на пенсию — 35% жителей города не планируют работать в старости и уже решили, на что будут жить после выхода на пенсию.