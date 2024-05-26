КНИТУ уступил место Санкт-Петербургу в рейтинге вузов от RAEX

Фото: Максим Платонов

Агентство RAEX («РАЭКС-аналитика») ежегодно составляет рейтинг российских высших учебных заведений. В этом году рейтинг охватил 170 вузов из 43 регионов по 36 предметным направлениям, включая «математику», «физику», «информационные технологии», «строительство», «машиностроение и робототехнику».

Московский физико-технический институт (МФТИ) занял первое место в рейтинге по направлению «информационные технологии», опередив Московский государственный университет (МГУ), который лидировал в прошлом году. В категории «электроника, радиотехника и системы связи» впервые лучшим вузом стал НИЯУ МИФИ, оставив позади Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ).

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна занял первое место в направлении «технологии легкой промышленности», обогнав Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). В области «ветеринария и зоотехния» лидером стала Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии.

МГУ возглавил 10 направлений, среди которых «физика», «политология и международные отношения», «биотехнологии и биоинженерия». Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) стал лидером в пяти направлениях, включая «социологию», «менеджмент» и «психологию». МГТУ им. Баумана занял первое место в трех направлениях: «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника» и «техника и технологии наземного транспорта».

Оценка вузов проводилась по 26 критериям, включая образовательную, научную и общественную составляющие. Учитывались средний балл ЕГЭ поступивших, численность победителей олимпиад, объем финансирования на одного студента, количество публикаций в базе Web of Science Core Collection, доход от исследований, доля аспирантов и индекс медиаактивности.



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Екатерина Петрова