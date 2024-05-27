Журнал «Новая Юность» объявил о приостановке работы

Фото: Екатерина Петрова

Литературно-художественный журнал «Новая Юность» объявил о приостановке своей деятельности. Главный редактор журнала Ирина Хургина сообщила, что последний выпуск журнала был опубликован в декабре 2023 года. Журнал временно прекращает работу, ожидая более благоприятных времен.

«Новая Юность» была основана в 1992 году группой из 14 журналистов, которые покинули журнал «Юность» в знак несогласия с его политикой. За три десятилетия существования в журнале публиковались такие авторы, как Григорий Кружков, Валерий Шубинский, Лариса Миллер, Вадим Жук, Ольга Балла, Алексей Кащеев, Глеб Шульпяков, Владимир Гандельсман и многие другие.

В последние годы «Новая Юность» сталкивалась с финансовыми трудностями и выпускалась исключительно в электронном виде. Тем не менее на бумаге продолжала выходить книга «Избранное», которая включала лучшие произведения за несколько лет.

В то время как «Новая Юность» приостанавливает свою деятельность, журнал «Юность», из которого она когда-то выделилась, продолжает издаваться. С 2019 года должность главного редактора занимает писатель Сергей Шаргунов.

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Екатерина Петрова