Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года

Поддержка операционной системы Windows 10 для персональных компьютеров и рабочих станций закончится в октябре 2025 года. Информация об этом есть на официальном сайте Microsoft Corporation.

— Начиная с 14 октября 2025 года Microsoft прекратит предоставлять обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 10. При этом компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме, — говорится в сообщении корпорации.

Сейчас Microsoft призывает пользователей Windows 10, имеющих подходящие устройства, быстро перейти на последнюю операционную систему Windows 11.