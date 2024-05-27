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День в истории 27 мая: образование ТАССР, орден Гагарина, Слуцкий стал лидером ЛДПР

07:00, 27.05.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 мая 2024 года

День в истории 27 мая: образование ТАССР, орден Гагарина, Слуцкий стал лидером ЛДПР
Фото: Реальное время

Сегодня наша страна отмечает Общероссийский день библиотек. Два года назад депутат Леонид Слуцкий был избран новым лидером ЛДПР, 82 года назад татарский поэт Муса Джалиль написал письмо в Казань о работе в редакции фронтовой газеты «Отвага», 94 года назад была запатентована прозрачная клейкая лента — скотч, 104 года назад была образована ТАССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Образовательный форум «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан».
  • Старт VIII Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз».

Кто родился: Айседора Дункан и Вячеслав Шалевич

  • 1877 — американская танцовщица, жена Сергея Есенина Айседора Дункан (скончалась 14 сентября 1927 года). Она танцевала босиком, используя в танце древнегреческую пластику. Дункан считают основоположницей свободного танца. В 1921 году по приглашению Луначарского приехала работать в Россию, приняла российское гражданство и вышла замуж за Сергея Есенина. Они много путешествовали по Европе и США. Однако их брак продолжался чуть больше года. В августе 1923 года Есенин вернулся в Москву, Айседора осталась в США.
  • 1890 — великий чувашский поэт Константин Иванов (скончался 26 марта 1915 года). Его называют чувашским Пушкиным, так как Иванов стал основоположником чувашской национальной литературы. Наиболее известное произведение Иванова — поэма «Нарспи».
  • 1903 — советская детская поэтесса Елена Благинина (скончалась 24 апреля 1989 года). Автор таких стихотворений, как «Мама спит, она устала...», «Букварик», «Вот какая мама!», «Вот она, елочка наша», «Голышок-малышок», «Гори-гори ясно!» и др.
  • 1922 — английский актер, мастер озвучивания фильмов Кристофер Ли (скончался 7 июня 2015 года). Популярность ему принесло участие в серии фильмов о графе Дракуле. Не менее известными стали его роли Григория Распутина, Франкенштейна, Франциско Скараманги в фильме «Человек с золотым пистолетом», Сарумана в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», графа Дуку в двух заключительных фильмах трилогии приквелов «Звездных войн».
  • 1934 — российский и советский актер Вячеслав Шалевич (скончался 21 декабря 2016 года). Известен благодаря ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Лекарство против страха», «Особое подразделение», «Мастер и Маргарита», телепередаче «Кабачок 13 стульев».
  • 1967 — советская и российская актриса, телеведущая Мария Шукшина. Дочь писателя, актера, режиссера и сценариста Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Снималась в фильмах «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Индиго», «Похороните меня за плинтусом» и др. С 1999-го до конца 2014 года вела популярную передачу «Жди меня».
  • 1999 — франко-американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради Лили Роуз-Депп.

    Кто скончался: Никколо Паганини и создатель теплового аэростата

    • 1564 — французский богослов Жан Кальвин (родился 10 июля 1509 года). Основатель кальвинизма — одного из основных течений протестантизма. Центральное место в теологии кальвинизма занимает принцип всевластия Бога над миром, в котором все определяется только его ничем не ограниченной волей.
    • 1840 — итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини (родился 27 октября 1782 года). Уже в 11 лет он концертировал в Италии, а с 16 — и в других европейских странах, завоевав мировую славу. Паганини произвел переворот в исполнительском скрипичном искусстве, обогатив и расширив возможности инструмента. В свои скрипичные пьесы он ввел новые колористические и технические эффекты. После смерти Паганини некоторые его произведения долгое время считались неисполнимыми из-за их трудности.
    • 1910 — немецкий бактериолог Роберт Кох (родился 11 декабря 1843 года). Он установил возбудителей сибирской язвы, туберкулеза, холеры.
    • 1964 — первый премьер-министр Индии в 1947—1964 годах Джавахарлал Неру (родился 14 ноября 1889 года). Пять принципов мирного сосуществования, сформулированные Неру в 1954 году, легли позже в основу Движения неприсоединения — международной организации, объединяющей 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.
    • 1989 — советский поэт Арсений Тарковский (родился 25 июня 1907 года). Долгое время был известен только как переводчик с восточных и европейских языков. Прославился поэт, когда ему было уже больше 50 лет. Он дружил с Анной Ахматовой, переписывался с Мариной Цветаевой, его называли «последним поэтом Серебряного века». Стихотворения Тарковского прозвучали в фильмах его сына — режиссера Андрея Тарковского: «Зеркале», «Сталкере», «Ностальгии».
    • 1996 — Герой Советского Союза, уроженец села Урахча (ныне Рыбно-Слободского района Татарстана) Климент Русаков (родился 4 февраля 1904 года). Во время Великой Отечественной войны, в ночь на 31 июля 1944 года, полк под его командованием на подручных средствах с ходу форсировал реку Вислу, захватил плацдарм под городом Пулавы (Польша) и отбил многочисленные контратаки врага. На сегодняшний день в Татарстане именем Героя названа улица в Рыбной Слободе. Там же на Аллее Героев установлен его бюст. В 2015 году в Урахчинской школе установили мемориальную доску в честь Русакова, а в музее оформили уголок в память о нем.
    • 2001 — советский и российский актер Николай Ерменко-младший (родился 14 февраля 1949 года). Первый значительный успех к актеру пришел после экранизации романа Стендаля «Красное и черное». Заметными явлениями советского кинематографа стали фильмы с участием Еременко «Хождение по мукам», «Трактир на Пятницкой», «31 июня». Одной из самых известных его актерских работ стала роль старшего механика в фильме «Пираты ХХ века».
    • 2002 — советский и российский актер Виталий Соломин (родился 12 декабря 1941 года). Успех и зрительскую любовь принесли ему «Летучая мышь», «Сильва», «Сибириада», «Даурия», «Искренне Ваш…», «Зимняя вишня», серия кинофильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона и многие другие. Всего в фильмографии актера более полусотни киноролей.
    • 2007 — американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата Эд Йост (родился 30 июня 1919 года). В 1960 году совершил первый полет на тепловом аэростате нового поколения с горелкой на новом топливе — жидком пропане. После этого американские воздухоплаватели завалили созданную им фирму заказами, воздухоплавание в США и во всем мире ожило.

    Праздники: Общероссийский день библиотек

    • Общероссийский день библиотек. Дату празднования в 1995 году утвердил Борис Ельцин с учетом «большого вклада российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимости дальнейшего повышения их роли в жизни общества».

    События в истории: визит Петра I в Казань, патент на скотч, письмо Мусы Джалиля с войны

    • 1606 — в Москве началось восстание против польских интервентов. Лжедмитрий был убит и сожжен. После свержения царя участвовавшие в заговоре бояре немедленно приступили к организации власти и укреплению своего политического положения.
    • 1703 — Петр I заложил Петропавловскую крепость. Именно этот день в истории принято считать днем рождения Северной столицы России — Санкт-Петербурга. Название «Санкт-Питербурх» государь утвердил спустя месяц, в Петров день. По христианскому преданию, апостол Петр — хранитель ключей от рая. В этом государь видел некий символизм: его новый град должен был стать ключом от Балтийского моря.
    • 1722 — в Казани побывал император Петр I. Мнения историков относительно периода его пребывания в городе расходятся, но многие склоняются к тому, что великий реформатор приехал в наш город именно 27 мая, когда направлялся в Персидский поход. И пробыл здесь до 8 июня. Самодержец остановился в доме купца Ивана Михляева, на средства которого в честь императора в 1726 году в Казани построили Петропавловский собор. В городе Петр осмотрел достопримечательности, военные и гражданские объекты, провел ревизию губернской канцелярии и казенной суконной мануфактуры. Историки пишут, что после его визита появились документы, которые упорядочили и улучшили функционирование казанских губернских органов власти, работу предприятий, адмиралтейства и прочих учреждений.
    • 1795 — была основана первая государственная общедоступная библиотека в России. Это Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга — вторая по величине фондов в стране, одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений, российский центр научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии и книговедения.
    • 1905 — началось Цусимское сражение — последняя решающая морская битва Русско-японской войны. В ходе сражения русская эскадра была полностью разгромлена. Несмотря на победу, Япония сама была истощена войной, и в августе 1905 года в американском городе Портсмуте начались переговоры, закончившиеся подписанием мирного договора.
    • 1920 — был принят Декрет об образовании Татарской Автономной Социалистической Советской Республики. «Не только никаких подготовительных шагов к организации Татарской республики мы не предпринимали. Но мы даже не пытались по-настоящему этот вопрос обсудить, настолько нам казалось бесспорным, что образование Татарской республики — ненужная, вредная и несбыточная идея», — вспоминал бывший председатель Казанского губисполкома И.И. Ходоровский. Декрет подписали председатель Совнаркома В.И. Ленин, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного комитета М.И. Калинин и секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе.
    • 1921 — Афганистан стал независимым государством после окончания третьей англо-афганской войны 1919 года. Когда на престол взошел Аманулла-хан, он решил отправить письмо Ленину, чтобы получить финансовую помощь. Советское правительство первым в мире признало Афганистан. Британия сделала это в 1926-м.
    • 1930 — была запатентована прозрачная клейкая лента — скотч. Он был изготовлен из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Изначально клейкую ленту использовали для упаковки обертки для пищи, однако позже, в годы Великой депрессии, ей нашли множество новых способов применения: от запечатывания пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц. На сегодняшний день Scotch и Scotch Tape — это торговые знаки корпорации 3M.
    • 1942 — татарский поэт Муса Джалиль написал письмо в Казань о работе в редакции фронтовой газеты «Отвага». В ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен. Вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал», чтобы через подпольную группу легионеров устраивать побеги военнопленных. Когда группу подпольщиков раскрыли, поэта с соратниками отправили в тюрьму смерти Моабит, где он написал свои знаменитые «Моабитские тетради» и где в 1944 году его казнили. На родине Джалиля сначала обвиняли в измене и пособничестве врагу, но в дальнейшем доброе имя поэта восстановили и присвоили ему звание Героя Советского Союза.
    • 1969 — была создана рок-группа «Машина времени», на тот момент называвшаяся The Kids. Это одна из старейших существующих групп русского рока. Основана Андреем Макаревичем* и Сергеем Кавагоэ.
    • 1973 — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха авторского права.
    • 1994 — была создана российская рок-группа «Сплин». Датой рождения группы принято считать именно 27 мая 1994 года. Бессменный лидер — Александр Васильев. Среди наиболее известных песен группы — «Выхода нет», «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Линия жизни».
    • 1997 — в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Документом стороны обязывались «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве». Актом также оговаривалось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и стараются преодолеть остатки прежней конфронтации и соперничества и укрепить взаимное доверие и сотрудничество.
    • 2022 — депутат Леонид Слуцкий единогласным решением избран новым лидером ЛДПР. Его кандидатуру утвердили на партийном съезде. Он был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.
    • 2023 — президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Орденом награждают за успешное выполнение пилотируемого космического полета, освоение и использование космического пространства, за выдающиеся услуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

    *признан иноагентом на территории России

    Галия Гарифуллина
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