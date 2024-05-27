День в истории 27 мая: образование ТАССР, орден Гагарина, Слуцкий стал лидером ЛДПР
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 мая 2024 года
Сегодня наша страна отмечает Общероссийский день библиотек. Два года назад депутат Леонид Слуцкий был избран новым лидером ЛДПР, 82 года назад татарский поэт Муса Джалиль написал письмо в Казань о работе в редакции фронтовой газеты «Отвага», 94 года назад была запатентована прозрачная клейкая лента — скотч, 104 года назад была образована ТАССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Образовательный форум «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан».
- Старт VIII Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз».
Кто родился: Айседора Дункан и Вячеслав Шалевич
- 1877 — американская танцовщица, жена Сергея Есенина Айседора Дункан (скончалась 14 сентября 1927 года). Она танцевала босиком, используя в танце древнегреческую пластику. Дункан считают основоположницей свободного танца. В 1921 году по приглашению Луначарского приехала работать в Россию, приняла российское гражданство и вышла замуж за Сергея Есенина. Они много путешествовали по Европе и США. Однако их брак продолжался чуть больше года. В августе 1923 года Есенин вернулся в Москву, Айседора осталась в США.
- 1890 — великий чувашский поэт Константин Иванов (скончался 26 марта 1915 года). Его называют чувашским Пушкиным, так как Иванов стал основоположником чувашской национальной литературы. Наиболее известное произведение Иванова — поэма «Нарспи».
- 1903 — советская детская поэтесса Елена Благинина (скончалась 24 апреля 1989 года). Автор таких стихотворений, как «Мама спит, она устала...», «Букварик», «Вот какая мама!», «Вот она, елочка наша», «Голышок-малышок», «Гори-гори ясно!» и др.
- 1922 — английский актер, мастер озвучивания фильмов Кристофер Ли (скончался 7 июня 2015 года). Популярность ему принесло участие в серии фильмов о графе Дракуле. Не менее известными стали его роли Григория Распутина, Франкенштейна, Франциско Скараманги в фильме «Человек с золотым пистолетом», Сарумана в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», графа Дуку в двух заключительных фильмах трилогии приквелов «Звездных войн».
- 1934 — российский и советский актер Вячеслав Шалевич (скончался 21 декабря 2016 года). Известен благодаря ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Лекарство против страха», «Особое подразделение», «Мастер и Маргарита», телепередаче «Кабачок 13 стульев».
- 1967 — советская и российская актриса, телеведущая Мария Шукшина. Дочь писателя, актера, режиссера и сценариста Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Снималась в фильмах «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Индиго», «Похороните меня за плинтусом» и др. С 1999-го до конца 2014 года вела популярную передачу «Жди меня».
- 1999 — франко-американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради Лили Роуз-Депп.
Кто скончался: Никколо Паганини и создатель теплового аэростата
- 1564 — французский богослов Жан Кальвин (родился 10 июля 1509 года). Основатель кальвинизма — одного из основных течений протестантизма. Центральное место в теологии кальвинизма занимает принцип всевластия Бога над миром, в котором все определяется только его ничем не ограниченной волей.
- 1840 — итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини (родился 27 октября 1782 года). Уже в 11 лет он концертировал в Италии, а с 16 — и в других европейских странах, завоевав мировую славу. Паганини произвел переворот в исполнительском скрипичном искусстве, обогатив и расширив возможности инструмента. В свои скрипичные пьесы он ввел новые колористические и технические эффекты. После смерти Паганини некоторые его произведения долгое время считались неисполнимыми из-за их трудности.
- 1910 — немецкий бактериолог Роберт Кох (родился 11 декабря 1843 года). Он установил возбудителей сибирской язвы, туберкулеза, холеры.
- 1964 — первый премьер-министр Индии в 1947—1964 годах Джавахарлал Неру (родился 14 ноября 1889 года). Пять принципов мирного сосуществования, сформулированные Неру в 1954 году, легли позже в основу Движения неприсоединения — международной организации, объединяющей 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.
- 1989 — советский поэт Арсений Тарковский (родился 25 июня 1907 года). Долгое время был известен только как переводчик с восточных и европейских языков. Прославился поэт, когда ему было уже больше 50 лет. Он дружил с Анной Ахматовой, переписывался с Мариной Цветаевой, его называли «последним поэтом Серебряного века». Стихотворения Тарковского прозвучали в фильмах его сына — режиссера Андрея Тарковского: «Зеркале», «Сталкере», «Ностальгии».
- 1996 — Герой Советского Союза, уроженец села Урахча (ныне Рыбно-Слободского района Татарстана) Климент Русаков (родился 4 февраля 1904 года). Во время Великой Отечественной войны, в ночь на 31 июля 1944 года, полк под его командованием на подручных средствах с ходу форсировал реку Вислу, захватил плацдарм под городом Пулавы (Польша) и отбил многочисленные контратаки врага. На сегодняшний день в Татарстане именем Героя названа улица в Рыбной Слободе. Там же на Аллее Героев установлен его бюст. В 2015 году в Урахчинской школе установили мемориальную доску в честь Русакова, а в музее оформили уголок в память о нем.
- 2001 — советский и российский актер Николай Ерменко-младший (родился 14 февраля 1949 года). Первый значительный успех к актеру пришел после экранизации романа Стендаля «Красное и черное». Заметными явлениями советского кинематографа стали фильмы с участием Еременко «Хождение по мукам», «Трактир на Пятницкой», «31 июня». Одной из самых известных его актерских работ стала роль старшего механика в фильме «Пираты ХХ века».
- 2002 — советский и российский актер Виталий Соломин (родился 12 декабря 1941 года). Успех и зрительскую любовь принесли ему «Летучая мышь», «Сильва», «Сибириада», «Даурия», «Искренне Ваш…», «Зимняя вишня», серия кинофильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона и многие другие. Всего в фильмографии актера более полусотни киноролей.
- 2007 — американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата Эд Йост (родился 30 июня 1919 года). В 1960 году совершил первый полет на тепловом аэростате нового поколения с горелкой на новом топливе — жидком пропане. После этого американские воздухоплаватели завалили созданную им фирму заказами, воздухоплавание в США и во всем мире ожило.
Праздники: Общероссийский день библиотек
- Общероссийский день библиотек. Дату празднования в 1995 году утвердил Борис Ельцин с учетом «большого вклада российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимости дальнейшего повышения их роли в жизни общества».
События в истории: визит Петра I в Казань, патент на скотч, письмо Мусы Джалиля с войны
- 1606 — в Москве началось восстание против польских интервентов. Лжедмитрий был убит и сожжен. После свержения царя участвовавшие в заговоре бояре немедленно приступили к организации власти и укреплению своего политического положения.
- 1703 — Петр I заложил Петропавловскую крепость. Именно этот день в истории принято считать днем рождения Северной столицы России — Санкт-Петербурга. Название «Санкт-Питербурх» государь утвердил спустя месяц, в Петров день. По христианскому преданию, апостол Петр — хранитель ключей от рая. В этом государь видел некий символизм: его новый град должен был стать ключом от Балтийского моря.
- 1722 — в Казани побывал император Петр I. Мнения историков относительно периода его пребывания в городе расходятся, но многие склоняются к тому, что великий реформатор приехал в наш город именно 27 мая, когда направлялся в Персидский поход. И пробыл здесь до 8 июня. Самодержец остановился в доме купца Ивана Михляева, на средства которого в честь императора в 1726 году в Казани построили Петропавловский собор. В городе Петр осмотрел достопримечательности, военные и гражданские объекты, провел ревизию губернской канцелярии и казенной суконной мануфактуры. Историки пишут, что после его визита появились документы, которые упорядочили и улучшили функционирование казанских губернских органов власти, работу предприятий, адмиралтейства и прочих учреждений.
- 1795 — была основана первая государственная общедоступная библиотека в России. Это Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга — вторая по величине фондов в стране, одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений, российский центр научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии и книговедения.
- 1905 — началось Цусимское сражение — последняя решающая морская битва Русско-японской войны. В ходе сражения русская эскадра была полностью разгромлена. Несмотря на победу, Япония сама была истощена войной, и в августе 1905 года в американском городе Портсмуте начались переговоры, закончившиеся подписанием мирного договора.
- 1920 — был принят Декрет об образовании Татарской Автономной Социалистической Советской Республики. «Не только никаких подготовительных шагов к организации Татарской республики мы не предпринимали. Но мы даже не пытались по-настоящему этот вопрос обсудить, настолько нам казалось бесспорным, что образование Татарской республики — ненужная, вредная и несбыточная идея», — вспоминал бывший председатель Казанского губисполкома И.И. Ходоровский. Декрет подписали председатель Совнаркома В.И. Ленин, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного комитета М.И. Калинин и секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе.
- 1921 — Афганистан стал независимым государством после окончания третьей англо-афганской войны 1919 года. Когда на престол взошел Аманулла-хан, он решил отправить письмо Ленину, чтобы получить финансовую помощь. Советское правительство первым в мире признало Афганистан. Британия сделала это в 1926-м.
- 1930 — была запатентована прозрачная клейкая лента — скотч. Он был изготовлен из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Изначально клейкую ленту использовали для упаковки обертки для пищи, однако позже, в годы Великой депрессии, ей нашли множество новых способов применения: от запечатывания пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц. На сегодняшний день Scotch и Scotch Tape — это торговые знаки корпорации 3M.
- 1942 — татарский поэт Муса Джалиль написал письмо в Казань о работе в редакции фронтовой газеты «Отвага». В ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен. Вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал», чтобы через подпольную группу легионеров устраивать побеги военнопленных. Когда группу подпольщиков раскрыли, поэта с соратниками отправили в тюрьму смерти Моабит, где он написал свои знаменитые «Моабитские тетради» и где в 1944 году его казнили. На родине Джалиля сначала обвиняли в измене и пособничестве врагу, но в дальнейшем доброе имя поэта восстановили и присвоили ему звание Героя Советского Союза.
- 1969 — была создана рок-группа «Машина времени», на тот момент называвшаяся The Kids. Это одна из старейших существующих групп русского рока. Основана Андреем Макаревичем* и Сергеем Кавагоэ.
- 1973 — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха авторского права.
- 1994 — была создана российская рок-группа «Сплин». Датой рождения группы принято считать именно 27 мая 1994 года. Бессменный лидер — Александр Васильев. Среди наиболее известных песен группы — «Выхода нет», «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Линия жизни».
- 1997 — в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Документом стороны обязывались «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве». Актом также оговаривалось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и стараются преодолеть остатки прежней конфронтации и соперничества и укрепить взаимное доверие и сотрудничество.
- 2022 — депутат Леонид Слуцкий единогласным решением избран новым лидером ЛДПР. Его кандидатуру утвердили на партийном съезде. Он был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.
- 2023 — президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Орденом награждают за успешное выполнение пилотируемого космического полета, освоение и использование космического пространства, за выдающиеся услуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
*признан иноагентом на территории России