В Госдуме предложили нижний порог доходов для изменения шкалы НДФЛ

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил установить нижний порог при изменении шкалы НДФЛ, исходя из дохода, равного как минимум двукратному размеру средней зарплаты в России. Об этом сообщает РБК.



Это решение позволит избавить подавляющее большинство граждан от повышения налоговой нагрузки, считают депутаты. По их мнению, такое изменение будет соответствовать «разумной и справедливой прогрессии».

Сейчас в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13% для всех доходов, кроме тех, что превышают 5 миллионов рублей в год. Для них ставка налога равна 15%.

Депутаты предлагают не повышать ставки существующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения. Это обеспечит плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов и сгладит переход из одной категории в другую.

Важно сохранить конкурентоспособность российской экономики и привлекательность налоговой системы Российской Федерации. В первую очередь это относится к сравнению со странами ЕАЭС и другими дружественными странами, чтобы избежать перетока налоговой базы и кадров в эти страны.

В рекомендациях комитета подчеркивается, что при совершенствовании налоговой системы необходимо учесть беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году средняя номинальная зарплата в России составит 83 698 рублей. В таком случае двукратный размер за год может составить около двух миллионов рублей.

Если предложение депутатов будет принято, то новые правила вступят в силу не раньше 1 января 2025 года. Для поддержки семей с детьми комитет рекомендует увеличить стандартные налоговые вычеты. Для семей с двумя детьми — до 2800 рублей, для семей с тремя и более детьми — до 6 000 рублей.

Напомним, Госдума может принять решение о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и другие изменения в налоговом законодательстве в эту весеннюю сессию.

Разиль Самигуллин