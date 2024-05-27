В Госдуме рассмотрят законопроект о досрочной пенсии для педагогов среднего профобразования

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Депутаты фракции ЛДПР в понедельник внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому педагоги среднего профессионального образования смогут досрочно выходить на пенсию. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инициаторы законопроекта предлагают учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.

Необходимость такого законопроекта объясняется тем, что с 2002 года, когда были утверждены действующие правила досрочного пенсионного обеспечения (ДПО), система образования в России претерпела изменения. В результате увеличился возраст выпускников, которые поступают в образовательные организации среднего профессионального обучения после окончания 11-го класса. Это привело к снижению процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Педагогические работники указанных учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение. Если законопроект будет одобрен, педагоги среднего профессионального образования получат право на досрочную пенсию независимо от возраста студентов.

Напомним, в апреле фракция ЛДПР в Государственной думе уже выступила с инициативой уравнять всех педагогических работников в праве на досрочную пенсию. По мнению депутатов, работа с детьми должна давать право досрочного выхода на пенсию всем педагогам независимо от их должностей.

Разиль Самигуллин