В России могут снизить требования к локализации автомобилей для работы в такси

Фото: Максим Платонов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Кабинета министров к закону о такси. Об этом сообщают «Ведомости».



По новым правилам, к автомобилям, используемым в таксопарках, не будут применяться требования по балльной системе оценки локализации. Это значит, что теперь компании, занимающиеся перевозками пассажиров, смогут выбирать автомобили, произведенные не только в России, но и в других странах ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия).

В то же время региональные власти смогут устанавливать минимальную долю автомобилей российского или евразийского производства, которые должны быть в парке таксомоторных компаний. Это правило будет распространяться и на электромобили.

Российские власти ожидают, что новые правила будут стимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторных транспортных компаний.

Напомним, 21 мая премьер-министр России Михаил Мишустин критически высказался о новых моделях «Волги», производство которых планируется возродить в Нижнем Новгороде.

Разиль Самигуллин