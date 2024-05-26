Предпринимателей Татарстана поздравили с их профессиональным праздником

Фото: Роман Хасаев

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев поздравил бизнес-сообщество с профессиональным праздником, Днем российского предпринимательства, который отмечают в России 26 мая.

— Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность и творчество, созидание и ответственность, развитие и перспективу. Праздник тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие государственные экономические и социальные задачи. Очень важно, что вы берете ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников, их семьи, — отметил в своем поздравлении бизнес-омбудсмен Татарстана.

Он также заявил, что предприниматели Татарстана вносят значительный вклад в развитие передовых технологий, новых рынков, создают рабочие места и пополняют бюджеты всех уровней.

— Очень важно, что вы берете ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников, их семьи, — сказал Абдулганиев. Также он подчеркнул, что предприниматели пополняют бюджеты всех уровней, и выразил готовность отстаивать и защищать права и законные интересы бизнесменов.