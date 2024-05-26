Минцифры прогнозирует широкое использование беспилотных авто через 5–7 лет

Фото: Максим Платонов

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что беспилотные автомобили станут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет. Об этом он сообщил на киберфестивале Positive Hack Days Fest.

Министр подчеркнул, что внедрение беспилотных автомобилей в крупных городах зависит от зрелости технологий. Он также выразил личный интерес в скорейшем распространении таких автомобилей, отметив, что у него самого нет водительских прав.

Начало внедрения беспилотников в России можно датировать 2018 годом, когда в Москве появились первые такие автомобили. В 2020 году эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования был расширен на 11 регионов. В эксперименте участвуют компании «Яндекс», КАМАЗ, МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис» и НПО «Старлайн».



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Екатерина Петрова