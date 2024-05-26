В республике стартовало мероприятие «Чистые леса Татарстана»

В Татарстане с 2010 года проводится акция «Чистые леса». Весной этого года она стартовала в Столбищенском лесничестве, где на площади более 2 000 гектаров собрались 400 волонтеров. Присоединиться к акции может любой желающий. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Один из участников акции — Рузаль Хайруллин рассказал о своем отношении к мероприятию:

— Считаю, что поддержание леса в чистоте является одной из приоритетных задач в сфере природоохранной среды. Очень нравится, хотел бы продолжать свою деятельность, — ответил Хайруллин.

Также среди участников есть и профессиональные экологи. Например, Юлия Еремеева работает в Доме дружбы народов, а в свободное время присоединяется к субботникам. Волонтеры отмечают, что акция важна для всех жителей региона:

— Дышим свежим воздухом, наслаждаемся природой, чистим, убираем мусор, ветки старые, сухие. В целом природу нужно оберегать, очищать ее от всего мусора, потому что этот мусор делаем и мы сами, люди. Поэтому это очень важная акция, чтобы показать, что природа — это и есть мы, — рассказала она.

Акция «Чистые леса Татарстана» направлена в первую очередь на очистку леса и снижение пожарной опасности.

Начальник отдела Министерства лесного хозяйства Татарстана Айрат Ахмеров пояснил, что сухостой — пожароопасная составляющая, поэтому важно убирать его и облагораживать лесные участки.