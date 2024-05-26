Утвержден порядок покупки интеллектуальной собственности у резидентов недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает временный порядок совершения сделок по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности у резидентов недружественных стран. Согласно этому документу, такие сделки могут осуществляться только после получения разрешения от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Приобретатели прав должны перечислять вознаграждение на специальный счет типа «О», открытый на имя иностранного кредитора или ему подконтрольного лица. Недопустимо списывать средства со счета без соответствующего разрешения правительственной комиссии.

Однако в действие указа не входят сделки по приобретению прав на литературные и музыкальные произведения, предметы искусства, передачу эфирного и кабельного вещания, а также сделки на сумму менее 15 млн рублей.



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Екатерина Петрова