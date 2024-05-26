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Жюри премии «Ясная Поляна» объявило короткий список в номинации «Иностранная литература»

17:53, 26.05.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Жюри премии «Ясная Поляна» объявило короткий список в номинации «Иностранная литература»
Фото: Скриншот с сайта премии «Ясная поляна»

Награды в номинации «Иностранная литература» присуждаются с 2015 года лучшим современным иностранным авторам, чьи книги переведены на русский язык. В этом году в короткий список вошло десять произведений авторов из восьми стран (Аргентина, Китай, Испания, Великобритания, США, Польша, Германия и Франция).

Короткий список «Ясной Поляны» в номинации «Иностранная литература»:

  • Клаудиа Пиньейро. Элена знает. — М.: Дом Историй, 2023. Аргентина. Пер. с исп. Маша Малинская.
  • Чухе Ким. Звери малой земли. — М.: Inspiria, 2024. Великобритания. Пер. с англ. Кирилл Батыгин.
  • Штефани фор Шульте. Мальчик с черным петухом. — Казахстан: Фолиант, 2024. Германия. Пер. с нем. Татьяна Набатникова.
  • Даниэль Шпек. Улица Яффо. — М.: Фантом Пресс, 2022. Германия. Пер. с нем. Анна Чередниченко.
  • Хуан Габриэль Васкес. Тайная история Костагуаны. — М.: Livebook, 2023. Испания. Пер. с исп. Дарья Синицына.

Рецензию на роман Хуана Габриэля Васкеса «Тайная история Костагуаны» читайте здесь.

  • Ма Боюн. Зоопарк на краю света. — М.: Livebook, 2023. Китай. Пер. с кит. Ольга Кремлина.
  • Ольга Токарчук. Книги Якова. — М.: Inspiria, 2023. Польша. Пер. с пол. Ирина Адельгейм.

Рецензию на роман Ольги Токарчук «Книги Якова» читайте здесь.

  • Абрахам Вергезе. Завет воды. — М.: Фантом Пресс, 2024. США. Пер. с англ. Мария Александрова.
  • Мохамед Мбугар Сарр. В тайниках памяти. — М.: Синдбад, 2023. Франция. Пер. с франц. Нина Кулиш.

Рецензию на роман Мохамеда Мбугар Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.

  • Мишель Уэльбек. Уничтожить. — М.: Corpus, 2023. Франция. Пер. с франц. Мария Зонина.

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Екатерина Петрова
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