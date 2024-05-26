Жюри премии «Ясная Поляна» объявило короткий список в номинации «Иностранная литература»
Награды в номинации «Иностранная литература» присуждаются с 2015 года лучшим современным иностранным авторам, чьи книги переведены на русский язык. В этом году в короткий список вошло десять произведений авторов из восьми стран (Аргентина, Китай, Испания, Великобритания, США, Польша, Германия и Франция).
Короткий список «Ясной Поляны» в номинации «Иностранная литература»:
- Клаудиа Пиньейро. Элена знает. — М.: Дом Историй, 2023. Аргентина. Пер. с исп. Маша Малинская.
- Чухе Ким. Звери малой земли. — М.: Inspiria, 2024. Великобритания. Пер. с англ. Кирилл Батыгин.
- Штефани фор Шульте. Мальчик с черным петухом. — Казахстан: Фолиант, 2024. Германия. Пер. с нем. Татьяна Набатникова.
- Даниэль Шпек. Улица Яффо. — М.: Фантом Пресс, 2022. Германия. Пер. с нем. Анна Чередниченко.
- Хуан Габриэль Васкес. Тайная история Костагуаны. — М.: Livebook, 2023. Испания. Пер. с исп. Дарья Синицына.
Рецензию на роман Хуана Габриэля Васкеса «Тайная история Костагуаны» читайте здесь.
- Ма Боюн. Зоопарк на краю света. — М.: Livebook, 2023. Китай. Пер. с кит. Ольга Кремлина.
- Ольга Токарчук. Книги Якова. — М.: Inspiria, 2023. Польша. Пер. с пол. Ирина Адельгейм.
Рецензию на роман Ольги Токарчук «Книги Якова» читайте здесь.
- Абрахам Вергезе. Завет воды. — М.: Фантом Пресс, 2024. США. Пер. с англ. Мария Александрова.
- Мохамед Мбугар Сарр. В тайниках памяти. — М.: Синдбад, 2023. Франция. Пер. с франц. Нина Кулиш.
Рецензию на роман Мохамеда Мбугар Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.
- Мишель Уэльбек. Уничтожить. — М.: Corpus, 2023. Франция. Пер. с франц. Мария Зонина.
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».