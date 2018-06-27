Верховный суд РТ рассмотрит без подсудимого дело об убийстве лыжницы

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Следком по РТ завершил расследование резонансного дела о январском убийстве жительницы Нижнекамска на лыжной базе и еще целого ряда преступлений на сексуальной почве, в которых обвинили признавшегося в убийстве Даниила Котенева.

В числе потерпевших есть несовершеннолетняя.

Дело направлено в Верховный суд РТ, однако рассматривать его придется без подсудимого. Еще в марте Котенев покончил с собой, а в мае его мать, верящая в невиновность сына, отказалась дать согласие на прекращение уголовного дела за смертью обвиняемого.

Как установили эксперты, ранее судимый за секс-насилие Котенев был наркоманом.

Другие подробности дела — в материале «Реального времени».