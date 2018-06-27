Средняя зарплата в Башкирии выросла на 10%, до 32 тысяч рублей
Аналитики подсчитали, что средняя зарплата в Башкирии за апрель 2018 года составила 32 087 рублей. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 9,8%.
При этом рост реальной зарплаты составил 8,2%, следует из отчета Башкортостанстата.
По данным ведомства в январе 2018 года средняя зарплата в республике составляла 30 190 рублей, в феврале она достигла 30 411 рублей, а в марте — 31 655 рублей.
Напомним, что Пермский край и Башкирия стали лидерами по уровню безработицы среди регионов ПФО. Уровень безработных в регионах составляет 5,4%.АналитикаОбщество Башкортостан
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