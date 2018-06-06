Пермский край и Башкортостан стали лидерами в ПФО по уровню безработицы

Пермский край и Башкортостан возглавили рейтинг по уровню безработицы в Приволжском федеральном округе.

В Пермском крае безработными числятся почти 68 тысяч человек, численность рабочей силы в регионе оценивается в 1,2 млн человек. Уровень безработицы составил 5,4%. Аналогичные показатели зафиксированы в Башкортостане, пишет «Эхо Москвы в Перми», ссылаясь на данные Росстата.

Стоит отметить, что самый низкий показатель в Приволжье отмечается в Татарстане, где уровень безработицы составляет 3,4%. Всего, по весенним данным, численность рабочей силы в России составила почти 76 млн человек. Без работы остаются порядка 4 млн россиян в возрасте от 15 до 72 лет.

Напомним, ранее Министерство труда РФ предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения.