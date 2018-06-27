Вместе с «Рубином» в Сербии тренируются два игрока молодежки «Амкара»

Вместе с казанским «Рубином» на тренировочных сборах в Сербии находятся два игрока молодежного состава пермского «Амкара».

Полузащитник Максим Седов и нападающий Арсений Павленко на днях присоединились к команде Курбана Бердыева. Речи о подписании с ними полноценных контрактов с клубом пока не идет.

Отметим, что оба футболиста вышли во втором тайме вчерашнего матча казанцев с сербским «Пролетером». Седов и Павленко провели на поле около 10 минут.

Вчера «Рубин» сыграл свой первый контрольный матч на сборах в Сербии. В стартовом составе казанцев появились сразу 6 новых игроков.

Напомним, ранее стало известно, что пермский «Амкар» прекратил свое существование.