Сунцов о выборах главы Ижевска: подал заявку не для того, чтобы проиграть

Ижевский предприниматель Константин Сунцов рассказал в интервью «Реальному времени» о решении заявиться на конкурс на пост главы Ижевска. Он утверждает, что не обсуждал свое решение выдвигаться с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Сунцов подчеркнул, что не имеет преференций перед другими кандидатами, и в то же время он рассчитывает на победу.

«У всех претендентов равные шансы, конкурсная комиссия и депутаты готовы решать и делать правильный выбор. Я поставил себе задачу, подал заявку не для того, чтобы проиграть», — заявил бизнесмен.

Он убежден, что может улучшить город без опыта муниципального управления и госслужбы.

Раскрывать подробности своей программы владелец сети салонов кроасоты раскрывать не стал.

Напомним, что в мае этого года глава Ижевска Юрий Тюрин покинул свой пост. Выборы были назначены на июнь. Однако команда главы Удмуртии Александра Бречалова провалила их. Новые выборы должны пройти в августе. Главным фаворитом считается именно Сунцов, назначенный недавно советником Бречалова.