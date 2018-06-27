ЧМ-2018: 27 июня — немцы и бразильцы решают свою судьбу в России

27 июня на чемпионате мира — 2018 по футболу в России группы «Е» и «F» определят участников 1/8 финала. Пока сенсаций не было — все фавориты, хоть и не без труда, попали в плей-офф. Сегодня расписание игр следующее:

Казань, группа «F», 17.00 мск, Южная Корея — Германия, трансляция — Первый канал

Екатеринбург, группа «F», 17.00 мск, Мексика — Швеция, трансляция — «Матч ТВ»

Москва, группа «E», 21.00 мск, Сербия — Бразилия, трансляция — Первый канал

Нижний Новгород, группа «E», 21.00 мск, Швейцария — Коста-Рика, трансляция — «Матч ТВ».

Накануне Аргентина, открыв счет с помощью своего лидера Леонеля Месси, с трудом все же обыграла Нигерию — 2:1, забив решающий мяч на 86-й минуте. Это вывело в плей-офф аргентинскую команду.

Первое место со 100-процентным результатом в этой группе имеют хорваты, накануне не сильнейшим составом обыгравшие сборную Исландии — 2:1.

Сборная Хорватии в 1/8 финала вышла на команду Дании, которая сыграла первую ничью 0:0 на ЧМ-2018 с французами. Франция сыграет с Аргентиной в первом раунде плей-офф. В этой же группе Перу обыграла Австралию — 2:0, но едет домой.

