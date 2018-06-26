Аргентина вышла в 1/8 ЧМ-2018 и сыграет с Францией в Казани

Сборная Аргентина обыграла команду Нигерии в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:1.

У аргентинцев отличились Лионель Месси и Маркос Рохо. В составе Нигерии забил Виктор Мозес с пенальти.

Таким образом, Аргентина вышла в 1/8 ЧМ-2018, заняв второе место в группе D. В плей-офф аргентинцы сыграют со сборной Франции. Матч пройдет в Казани 30 июня.