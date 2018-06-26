Хорватия обыграла Исландию в матче ЧМ-2018

Команда Хорватии обыграла сборную Исландии со счетом 2:1. Матч третьего и последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу прошел в Ростове-на-Дону.

Сначала отличился хорват Милан Бадель. Исландцы ответили голом, забитым ударом Гилфи Сигурдссона с пенальти. Окончательный счет в матче установил игрок сборной Хорватии Иван Перешич.

Хорваты заняла первое место в группе D и вышли в 1/8 финала мундиаля, где сыграют с Данией. Матч пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.