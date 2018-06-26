Дания и Франция сыграли вничью и прошли в 1/8 финала ЧМ

Сборные Франции и Дании сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 0:0. Обе команды вышли из группы. Противники в 1/8 финала определятся сегодня после того, как сыграют Аргентина и Нигерия, Исландия и Хорватия.

Напомним, накануне определились первые пары 1/8 финала. Россия вышла из группы со второго места и сыграет с Испанией, Уругвай встретится со сборной Португалии.