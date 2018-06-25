«Рубину» грозит штраф за долг перед Сонгом

Международная федерация футбола может наказать «Рубин» за долг перед бывшим игроком команды Алексом Сонгом, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Telegraph Sport. По информации источника, казанский клуб не выплатил 30-летнему футболисту 7,9 млн фунтов стерлингов (порядка 10,5 млн долларов). В настоящее время ФИФА изучает возможные санкции против «Рубина», вплоть до запрета на участие в еврокубках.

В феврале сообщалось, что Сонг в одностороннем порядке расторг контракт с «Рубином». Британский источник отмечает, что это было связано с невозможностью «Рубина» платить игроку высокую зарплату. Казанцы хотели установить мировое соглашение, выплатив Сонгу порядка 3 млн долларов, но камерунский футболист отказался от такого развития событий.

В настоящее время Сонг является свободным агентом, несмотря на предложения от нескольких клубов, поскольку он обеспокоен тем, что не получит того, что ему причитается от «Рубина». На данный момент Сонг находится в Камеруне, где поддерживает физическую форму.