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«Рубину» грозит штраф за долг перед Сонгом

08:22, 25.06.2018

Международная федерация футбола может наказать «Рубин» за долг перед бывшим игроком команды Алексом Сонгом, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Telegraph Sport. По информации источника, казанский клуб не выплатил 30-летнему футболисту 7,9 млн фунтов стерлингов (порядка 10,5 млн долларов). В настоящее время ФИФА изучает возможные санкции против «Рубина», вплоть до запрета на участие в еврокубках.

В феврале сообщалось, что Сонг в одностороннем порядке расторг контракт с «Рубином». Британский источник отмечает, что это было связано с невозможностью «Рубина» платить игроку высокую зарплату. Казанцы хотели установить мировое соглашение, выплатив Сонгу порядка 3 млн долларов, но камерунский футболист отказался от такого развития событий.

В настоящее время Сонг является свободным агентом, несмотря на предложения от нескольких клубов, поскольку он обеспокоен тем, что не получит того, что ему причитается от «Рубина». На данный момент Сонг находится в Камеруне, где поддерживает физическую форму.

СпортФутбол Татарстан
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