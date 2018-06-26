ЧМ-2018: 26 июня — пройдет ли Аргентина Месси в финальный раунд?

26 июня на чемпионате мира по футболу — 2018 определятся еще четыре команды, которые сыграют в 1/8 финала. Группы «С» и «D» определят участников плей-офф.

Сочи, группа «С», 17.00 мск, Австралия — Перу, трансляция — «Матч ТВ»

Москва, группа «С», 17.00 мск, Дания — Франция, трансляция — Первый канал

Санкт-Петербург, группа «D», 21.00 мск, Нигерия — Аргентина, трансляция — Первый канал

Ростов-на-Дону, группа «D», 21.00, Исландия — Хорватия, трансляция — «Матч ТВ»

Накануне в группах «А» и «В» определились участники финального турнира. Россия крупно проиграла Уругваю — 0:3, а Саудовская Аравия вырвала победу у команды Египта — 2:1.

В группе «В» оба матча завершились вничью — португальцы не удержали победного счета в поединке против Ирана — 1:1, а испанцы смогли дважды отыграться в игре против Марокко — 2:2.

Таким образом, в 1/8 финала сыграют россияне и испанцы, а также Португалия против Уругвая.