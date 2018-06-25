Новости спорта

17:40 МСК
Новости раздела
Спорт

«Самара Арену» посетят 1,7 тысячи уругвайских болельщиков

16:10, 25.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
«Самара Арену» посетят 1,7 тысячи уругвайских болельщиков
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Футбольный матч между Россией и Уругваем, который пройдет на стадионе «Самара Арена», посетят 1,7 тысячи уругвайских болельщиков.

Кроме того, в город прибудут восемь дополнительных поездов с болельщиками, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры в 17.00 мск.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем