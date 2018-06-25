«Самара Арену» посетят 1,7 тысячи уругвайских болельщиков

Футбольный матч между Россией и Уругваем, который пройдет на стадионе «Самара Арена», посетят 1,7 тысячи уругвайских болельщиков.

Кроме того, в город прибудут восемь дополнительных поездов с болельщиками, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры в 17.00 мск.

