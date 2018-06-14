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Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в стартовом матче ЧМ-2018

19:54, 14.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в стартовом матче ЧМ-2018
Фото: скриншот

Сборная России обыграла команду из Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

Голы реализовали Юрий Газинский (12), Денис Черышев (43) и Артем Дзюба (71). На второй минуте дополнительного времени гол забил Денис Черышев. Со штрафного удара забил Александр Головин.

В следующем матче российская сборная сыграет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00.

СпортФутбол
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