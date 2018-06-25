En+ Олега Дерипаски может прописаться в России
Компания Олега Дерипаски En+ может сменить регистрацию с Джерси на российскую.
«Все основные активы находятся в России, и логичнее ей зарегистрироваться здесь», — цитируют источник, близкий к компании, «Ведомости».
Кроме того, собеседник издания добавил, что в России появились все условия для ведения бизнеса.
Ранее сообщалось, что компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах.БизнесПромышленность
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