En+ Олега Дерипаски может прописаться в России

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Компания Олега Дерипаски En+ может сменить регистрацию с Джерси на российскую.

«Все основные активы находятся в России, и логичнее ей зарегистрироваться здесь», — цитируют источник, близкий к компании, «Ведомости».



Кроме того, собеседник издания добавил, что в России появились все условия для ведения бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах.