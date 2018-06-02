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UC Rusal может перерегистрироваться в российских офшорах

06:29, 02.06.2018
UC Rusal может перерегистрироваться в российских офшорах
Фото: pixabay.com

Компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах.

Предполагается, что предприятие станет резидентом специальных административных районов, которые будут созданы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Это поможет Rusal получить статус международной компании, который позволит применять к ним более гибкий корпоративно-правовой режим, передают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Rusal может не получить дивиденды «Норникеля» из-за американских санкций.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group. В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Правительство России обещало помочь подешевевшей компании и другим попавшим под санкции предприятиям.

Промышленность
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