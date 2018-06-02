UC Rusal может перерегистрироваться в российских офшорах

Компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах.

Предполагается, что предприятие станет резидентом специальных административных районов, которые будут созданы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Это поможет Rusal получить статус международной компании, который позволит применять к ним более гибкий корпоративно-правовой режим, передают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Rusal может не получить дивиденды «Норникеля» из-за американских санкций.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group. В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Правительство России обещало помочь подешевевшей компании и другим попавшим под санкции предприятиям.