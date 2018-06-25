Строительство нового общежития для иногородних студентов в Перми обойдется в 209 млн рублей

В Перми объявлен электронный аукцион на строительство общежития для иногородних студентов в Перми.

Организатором выступило Управление капитального строительства Пермского края. Объект разместится в Мотовилихинском районе города. Согласно техзаданию, общежитие будет иметь семь этажей и рассчитано на проживание до 400 человек, пишет «Коммерсант».

Строительство должно быть завершено за 2 года. Максимальная цена контракта составит 209 млн рублей.

Напомним, ранее Башкирия и Татарстан вошли в десятку лидеров по долевому строительству.