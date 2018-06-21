Башкирия и Татарстан вошли в десятку лидеров по долевому строительству

Башкирия и Татарстан вошли в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Прирост дольщиков составил 37,7% и 33,2% соответственно.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года в Башкирии зарегистрировано 7 916 договоров. По этому показателю республика оказалась на восьмом месте, говорится в Едином реестре застройщиков.

В Татарстане количество ДДУ за пять месяцев достигло 7 216 единиц. Регион занял девятую строчку.

Первую строчку заняла Москва, на втором — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.