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Башкирия и Татарстан вошли в десятку лидеров по долевому строительству

15:21, 21.06.2018
Башкирия и Татарстан вошли в десятку лидеров по долевому строительству
Фото: erzrf.ru

Башкирия и Татарстан вошли в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Прирост дольщиков составил 37,7% и 33,2% соответственно.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года в Башкирии зарегистрировано 7 916 договоров. По этому показателю республика оказалась на восьмом месте, говорится в Едином реестре застройщиков.

В Татарстане количество ДДУ за пять месяцев достигло 7 216 единиц. Регион занял девятую строчку.

Первую строчку заняла Москва, на втором — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

АналитикаНедвижимость БашкортостанТатарстан
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