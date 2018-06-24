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В Пермском крае планируют создать женскую баскетбольную команду

12:39, 24.06.2018
В Пермском крае планируют создать женскую баскетбольную команду
Фото: pixabay.com

Пермский край может стать одним из центров подготовки спортсменов в национальные сборные по баскетболу. Об этом заявила олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Светлана Антипова на открытии турнира Прикамья по уличному баскетболу PERM OPEN 2018.

По ее словам, в настоящее время рассматривается возможность создания молодежной женской команды по баскетболу, которая разместиться в Перми.

«Пермский край – баскетбольный регион, в течение 20 лет я наблюдаю за Прикамьем – здесь, действительно, баскетбол очень любят. Нужно продолжить развитие этого вида спорта и дальше», — приводит слова Антиповой пресс-служба губернатора региона.

Напомним, власти Пермского края возродили футбольный клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы.

СпортБаскетбол
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