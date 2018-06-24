РФ и ОПЕК согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия. Кроме того, участники не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя, сообщает ТАСС.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн барр./сут. Позднее стало известно, что реальный рост извлечения нефти может составить 600 тыс. баррелей в сутки, а для России — 160 тыс. баррелей в сутки.