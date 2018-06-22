Увеличение добычи ОПЕК+ придется на пять стран

Реальное увеличение добычи государств соглашения ОПЕК+ может составить 600 тыс. баррелей в сутки и придется оно всего на пять стран-участниц сделки.



Увеличение добычи Саудовской Аравии может составить 245 тыс. баррелей в сутки, России — 160 тыс., Кувейта — 80 тыс., ОАЭ — 80 тыс., Омана — 35 тыс. баррелей в сутки, передает «РИА Новости».

Напомним, накануне глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 млн баррелей в сутки. При этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран.