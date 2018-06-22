Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки

Комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.



Глава российского Минэнерго Александр Новак также заявил, что рекомендация комитета об увеличении добычи «содержит особые позиции для некоторых стран», передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что комитет не пришел к заключению по вопросу о том, на какой объем странам ОПЕК+ оптимально увеличить добычу нефти в рамках смягчения квот в соглашении об ограничении добычи.