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Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки

00:55, 22.06.2018
Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки
Фото: pixabay.com

Комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Глава российского Минэнерго Александр Новак также заявил, что рекомендация комитета об увеличении добычи «содержит особые позиции для некоторых стран», передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что комитет не пришел к заключению по вопросу о том, на какой объем странам ОПЕК+ оптимально увеличить добычу нефти в рамках смягчения квот в соглашении об ограничении добычи.

ПромышленностьНефть
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