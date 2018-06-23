Иностранные инвесторы за неделю вывели из России более $460 миллионов

Иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка более $460 млн.

Отмечается, что отток средств с российского рынка продолжается восьмую неделю подряд, к 20 июня клиенты вывели почти $1,8 млрд. Это рекордная за последние 3 года сумма. В таких объемах деньги не выводились с августа 2015 года, сообщает The Bell со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Ранее стало известно, что чистый отток капитала из России в период с января по май вырос на 23,9% и составил $23,3 млрд.