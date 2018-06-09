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Чистый отток капитала из России за пять месяцев вырос на 24%

17:27, 09.06.2018
Чистый отток капитала из России за пять месяцев вырос на 24%
Фото: ru.wikipedia.org / High Contrast

Чистый отток капитала из России в период с января по май вырос на 23,9% и составил $23,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года отток капитала из России за аналогичный период составлял $18,8 млрд.

При этом в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы. В текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов, подчеркнули в ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала частного сектора из России в январе — апреле 2018 года составил $21 млрд.

АналитикаЭкономикаФинансы
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