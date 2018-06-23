Пострадавшую при взрыве девочку оставили в больнице Заинска из-за тяжелого состояния

Врачи решили оставить девочку, пострадавшую накануне в результате взрыва газа в Заинске, в Центральной районной больнице Заинска и не переводить в Казань ввиду тяжелого состояния.



«Мужчину и женщину доставили в Казань ночью. Девочка пока в Центральной районной больнице, у нее крайне тяжелое состояние. Ее хотели перевести в Центральную республиканскую клиническую больницу, но состояние не стабилизировалось», — передает ТАСС со ссылкой на Минздрав РТ.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем. Ранее двух пострадавших доставили спецбортом в Казань.