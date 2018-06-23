Двух пострадавших при взрыве газа в Заинске доставили в Казань

Двое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Заинске доставлены в Казань спецбортом.



«В 02:32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра „Жуковский“ МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу, их состояние удовлетворительное.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем.