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Двух пострадавших при взрыве газа в Заинске доставили в Казань

06:59, 23.06.2018
Двух пострадавших при взрыве газа в Заинске доставили в Казань
Фото: 16.mchs.gov.ru

Двое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Заинске доставлены в Казань спецбортом.

«В 02:32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра „Жуковский“ МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу, их состояние удовлетворительное.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем.

Происшествия Татарстан
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