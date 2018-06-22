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В Заинске при взрыве в доме пострадала девочка — Следком РФ

21:52, 22.06.2018
В Заинске при взрыве в доме пострадала девочка — Следком РФ

При взрыве в жилом доме пострадали девять человек, в том числе, по данным Следственного комитета, 8-летняя девочка. Позже в ведомстве уточнили, что ребенку 7 лет. Однако Минздрав РФ утверждает, что девочке — 13. Также сообщается об одном погибшем.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил взять ситуацию на особый контроль. В частности, Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, совместно с администрацией города, поручено в кратчайшие сроки произвести обследование жилого дома, составить план работ по восстановлению разрушенных взрывом помещений, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, после взрыва в жилом доме был эвакуирован весь подъезд. Всего — 56 человек. Кто-то переехал на время к родственникам. Остальным предложили для размещения местную гостиницу и ледовый дворец.

Происшествия Татарстан
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